وزير الاستثمار: استراتيجية شاملة لتنظيم قطاع تصنيع السيارات بالتعاون مع القطاع الخاص

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لتنظيم قطاع السيارات في مصر.

تذليل العقبات التي تواجه قطاع السيارات

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تذليل العقبات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية والتي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأكد وزير الاستثمار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، أن السوق المصرية يتمتع بميزة تنافسية عالية في مجال التجارة والصناعة، وهو ما تؤكده شهادات العديد من المستثمرين.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

الخطيب: الدولة تدعم توطين الصناعة

وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلي منح الدولة، القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

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