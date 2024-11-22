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بناء الأسرة السوية وسبل الحفاظ عليها، الأوقاف تطلق اليوم 7 قوافل دعوية للواعظات

واعظات الأوقاف، فيتو
واعظات الأوقاف، فيتو

تطلق وزارة الأوقاف سبع قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بمديريات أوقاف: (القاهرة – الشرقية - بني سويف - بورسعيد - الإسماعيلية - المنوفية - البحيرة)، وذلك اليوم الجمعة الموافق 22 من نوفمبر 2024 ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: "بناء الأسرة السوية وسبل حمايتها والحفاظ عليها".

 

الأوقاف: الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه

كما يأتي  في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا، والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات، إذ إن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وهي خط الدفاع الأول عنه.

 لذا حرص الإسلام حرصًا شديدًا على سلامتها وحمايتها، وبنائها بناءً سويًّا، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، وتحقيقًا للمصالح والمنافع وعمارة الكون.

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