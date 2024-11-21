سكرتير عام سوهاج يشهد احتفالية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء اليوم، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة لحضور إحتفالية المنطقة الأزهرية بسوهاج بالذكرى الـ 17 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بحضور الدكتور عباس شومان رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.



وقد حضر الاحتفال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ورئيس فرع المنظمة بسوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب والنائب أحمد عواجة أعضاء مجلس النواب، وأحمد وائل المشنب نقيب الاجتماعيين ورئيس مجلس الأمناء بسوهاج، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية وخريجي الأزهر الشريف بسوهاج.





وقد بدأ الحفل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيب بالحضور لرئيس فرع المنظمة بسوهاج، ثم أنشودة عن الأزهر الشريف لفريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، تلاها عرض لفيلم وثائقي عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، ثم كلمة لرئيس المنظمة، أكد فيها الحرص على تعزيز أواصر الترابط بين خريجي الأزهر في جميع أنحاء العالم، مع تأكيد رسالتها السامية في نشر الفكر الوسطي الأزهري.





وقد تسلم السكرتير العام درع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تقديرًا لدور المحافظة في دعم أنشطة الأزهر الشريف، كما تم تسليم درع آخر لرئيس فرع المنظمة بسوهاج تقديرًا لجهوده.



جدير بالذكر أن المنظمة قد بدأت فكرتها خلال الملتقى العالمي الأول لخريجي الأزهر، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 14 ربيع أول 1427 هـ الموافق 11 إلى 13 أبريل 2006 م بالقاهرة، حيث رأى أعضاء الملتقى ضرورة إنشاء كيان يعمل على تعضيد التواصل بين الأزهر وأبنائه في كل ربوع العالم، وإحياء الدور العالمي للأزهر ومنهجيته الوسطية، والحفاظ على هوية الأمة وتراثها، والدفاع عن قيم الإسلام الحنيف.

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