بدء العمل في إنشاء ملعب نجيل صناعي بنادي السنطة بالغربية

أعلنت إدارة نادي السنطة الرياضي بـ محافظة الغربية بدء أعمال إنشاء ملعب نجيل صناعي ضمن خطة لتطوير مرافق النادي وتعزيز الأنشطة الرياضية.

جاء ذلك في إطار سعي النادي لتوفير بيئة رياضية متكاملة تلبي احتياجات الأعضاء والشباب في المنطقة وبناء على الطلب المقدم من المحاسب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب.

تحسين البنية التحتية الرياضية

بدأت الأعمال الإنشائية للملعب الجديد على أرض النادي بمبلغ وقدره ٧٩٧٩٩٠٠ جنيه، على أن يتم تسليم الملعب خلال شهر ومن المتوقع أن يصبح إضافة قيمة للمنشآت الرياضية في المدينة ويهدف المشروع إلى توفير مساحة ملائمة لممارسة كرة القدم سواء للمباريات الرسمية أو التدريبات اليومية حيث سيعزز من إمكانيات الفريق الأول بالنادي ويتيح لأبناء السنطة ممارسة الرياضة في بيئة حديثة.

الملعب بمواصفات عالمية

من جانبه، أكد النائب محمد بدراوى عوض أنه سيتم تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية في مجال الملاعب الرياضية حيث سيحظى الملعب بنجيل صناعي من الدرجة الأولى يضمن أداءً عاليًا طوال العام فضلًا عن توفير إضاءة متطورة لتمكين المباريات الليلية كما يضم الملعب مدرجات بسيطة مما يعزز من راحة الزوار والمشجعين.

الاهتمام بالشباب والمواهب

وأضاف أن المشروع يعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير الأنشطة الرياضية في النادي حيث سيتم توفير بيئة رياضية حديثة تشجع الشباب على الانضمام إلى الأنشطة الرياضية وتنمية المواهب المحلية في كرة القدم وجميع الرياضات.

كما أشار إلى أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الرياضات الجماعية والفردية على حد سواء، بما يساهم في رفعة اسم النادي في مختلف البطولات.

نظرة مستقبلية

ونوه أن الملعب الجديد سيشكل نقطة انطلاق لعدة مشاريع تطويرية أخرى داخل النادي، بما في ذلك إنشاء صالات رياضية متعددة الاستخدامات وتجهيزات أخرى تدعم الأعضاء في مختلف الأنشطة الرياضية وأوضح أن العمل في المشروع سيتم على مدار شهر فقط مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

دعم للمجتمع المحلي

يُعد هذا المشروع بمثابة استثمار في مستقبل شباب السنطة والمنطقة المحيطة بها، حيث سيكون الملعب فرصة لاحتكاك اللاعبين بالمنافسات المحلية، وتطوير مهاراتهم من خلال المشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات على مدار العام.



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