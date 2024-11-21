وزير الدفاع الإيطالي: يتعين علينا اعتقال نتنياهو حال زيارته روما

حسم وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، اليوم، موقف بلاده من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حال زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو إيطاليا.

إيطاليا تتعهد بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه سيتعين علينا اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية إذا زار إيطاليا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت قد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، وفي وقت سابق اليوم، "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". كما أصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس".

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق نتنياهو

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو وجالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

وشددت الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وأكدت إبان قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

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