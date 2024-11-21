الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية باعتقاله

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: “هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”.

نتنياهو يعلق على قرار الجنائية الدولية 

وزعم نتنياهو: "المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها. ولن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية.
 

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، قوله:"إنه سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا".

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما.

 مدعي الجنائية الدولية يطالب جميع الدول بالوفاء بالاتزاماتها  

وقال كريم خان: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو  بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية.

أول تعليق من محكمة العفو الدولية على مذكرة اعتقال نتنياهو 

وأضافت العفو الدولية في بيانها: "أنه لا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسئولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب".

وفي السياق ذاته قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، تعليقا على مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت: “توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”.

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أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

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أول تعليق أمريكي على مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت 

وزعم مايك والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، مدعيا أن إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت.

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الجنائية الدولية إيطاليا نتنياهو غزة العفو الدولية

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