شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو في السعودية، يظهر سقوط سيارة من أعلى جسر في طريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض.

لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية



وأظهر الفيديو السيارة وهي محطمة ومنقلبة وتالفة بشكل شبه كامل، بعد أن سقطت من أعلى الجسر، فيما تجمع عدد من الأشخاص حولها لإنقاذ من بداخلها.

سقوط سيارة من فوق جسر يوم أمس في #الرياض، مخرج 8 تقاطع الدائري الشرقي مع طريق الدمام. pic.twitter.com/l7D8eeC9Qa — طرق الرياض (@Ruh_Rd) November 21, 2024



ومن جهته، أعلن المرور السعودي بمدينة الرياض أنه باشر التحقيق في حادث انحراف مفاجئ لمركبة على جسر في الطريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض، واصطدامها بأخرى، نتج عنه سقوطها وتطاير أجزائها وتضرر مركبتين وإصابة قائدهما.

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