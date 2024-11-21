الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

أكد الفنان عمرو سعد، أنه يختار أدواره بعناية شديدة، وهذا سبب من أسباب قلة أعماله الفنية، موضحا: “مفيش ممثل يجرؤ يعمل دور من أدواري”.

وأضاف عمرو سعد خلال ندوته بالقاهرة السينمائي، أن أول فيلم شاهده بالسينما هو فيلم سواق الأتوبيس، مضيفا أنه بعدها بدأ الاهتمام بمشاهدة أفلام السينما العالمية، مضيفا: "الأمريكان مكنوش يعرفوا إننا عندنا سينما، للأسف الوقت دا كان تعليم السينما عندنا غايب".

 

وأوضح عمرو سعد أن التسلية أصبحت شيئا نادرا، موضحا: “أنه يتذكر كل يوم إسماعيل ياسين وأفلام الأربعينيات والستينيات، قائلا: "كانت معمولة بشكل مطلق”.

وقال عمرو سعد إنه صور فيلمه الجديد الغربان أربعة سنوات تحت قيادة مخرج جديد يدعى ياسين، مشيرا إلى أن ميزانية الفيلم ضخمة.

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