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ثقافة وفنون

عمرو سعد: كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي والموهبة مش أهم حاجة

ندوة عمرو سعد بمهرجان
ندوة عمرو سعد بمهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

كشف الفنان عمرو سعد، عن سر اتجاهه لعالم الفن، وذلك خلال ندوته بـ مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45. 

في البداية، قال عمرو سعد: “كلنا اتربينا على مهرجان القاهرة السينمائي، وهو مهرجان عريق وأتمنى يكبر أكتر ما هو كبير”.

وأضاف عمرو سعد: “مصر تقدم أعظم ممثلين وهناك طموح وشغف كبير لشباب يتمنوا أن يصبحوا ممثلين، والمجتمع بتاعنا علشان تحقق في ذاتك صعب”. 

وتابع: “السينما أكبر مكان تحقق فيه أحلامك لأن الواقع لن يسمح أن تنجح بشكل تراكمي، وبالتالي في ناس كتير مش بتشتغل بشهادتها، وفيه طاقات رهيبة في الشباب ليست في مكانها الصحيح”.

 

وتابع: مش أهم حاجة الموهبة ولكن إصرارك على تحقيق حلمك مفيش حد معندوش حلم، ولكن في ناس معندهاش قرار، وانا قررت أبقى ممثل ومن طفولتي وأنا بحلم أوصل أفكاري وعندي شغف للإصلاح  والناس تسمعني.

أيام القاهرة لصناعة السينما

جاءت ندوة عمرو سعد ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

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