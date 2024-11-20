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ثقافة وفنون

النجمة تخوض تحديا جديدا وتقدم دور مختلف فى المسلسل

ريم مصطفى بطلة "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد فى رمضان 2025

النجمة ريم مصطفي
النجمة ريم مصطفي

تعاقدت النجمة ريم مصطفى على بطولة مسلسل "سيد الناس" للنجم عمرو سعد، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها ريم مصطفى في عالم الدراما والسينما.

وتقدم ريم مصطفى تبعا للأحداث دورا مختلفا عليها تماما، ويتوقع أن يقدم هذا العمل الدرامي جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، خاصة مع تواجد الثنائي الفني المميز عمرو سعد وريم مصطفى، بجانب السيناريو الذى صاغه الكاتب الكبير خالد صلاح، ويخرجه المبدع محمد سامى.

ويمثل مسلسل "سيد الناس" التعاون الأول الذي يجمع بين عمرو سعد وريم مصطفى، حيث من المتوقع أن يشكلا ثنائياً جديداً يضفي على المسلسل نكهة خاصة، ويزيد من شوق الجمهور لمتابعة العمل في رمضان المقبل.

واستطاعت شقراء الشاشة ريم مصطفى خلال مسيرتها الفنية أن تخلق لنفسها مكانة بين ممثلات جيلها فى فترة قصيرة، إذ يصفها النقاد والجمهور أنها فنانة قوية وبسيطة فى أدائها وغير متكلفة، وتدخل القلب مباشرة ، ودائما ما تحقق نجاحات فى أدوارها المختلفة والمتنوعة

 

 كما وقفت ريم أمام النجوم الكبار أمثال محمود عبد العزيز فى مسلسل "جبل الحلال" والزعيم عادل إمام فى مسلسل "مأمون وشركاه" وقدمت مع النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتى الجميلة" وفيلم "العنكبوت" ولمعت فى أدوار عديدة منها "سره الباتع" و"كلبش" و"الوصية" و"أمر واقع" و"عشم إبليس" و"الأسطورة".


وتعد النجمة ريم مصطفى من أفضل ممثلات جيلها، ولديها قدرة خاصة على تقديم مختلف الأعمال الفنية، بكل أنواعها وتصنيفاتها، سواء فى السينما أو التلفزيون، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، صاحبة موهبة طاغية لا يختلف عليها اثنان، وكما أن ريم ممثلة موهوبة، فهى أيضا نجمة صاحبة شخصية رائعة وجذابة، دائما ما تحلق بفنها بعيدا وتستحق ما وصلت إليه وما حققته حتى الآن من نجاح على مستوى تواجدها فى الدراما والسينما والمسرح.

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النجمة ريم مصطفي ريم مصطفى مسلسل سيد الناس عمرو سعد محمد سامى

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