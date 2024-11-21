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خارج الحدود

صوت يجسد كرامة الشرق الأوسط، ماكرون يهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ 90

ماكرون وفيروز، فيتو
ماكرون وفيروز، فيتو

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، تهنئة إلى المطربة اللبنانية فيروز بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها على موقع إنستجرام.

ماكرون يهنئ فيروز في تدوينة باللغة العربية 

 وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدوينة باللغتين العربية والفرنسية قال فيها: "صوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين على دفء السلام، التي تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية!".

تهنئة ماكرون للمطربة فيروز، فيتو
تهنئة ماكرون للمطربة فيروز، فيتو

واحتفلت المطربة اللبنانية فيروز أمس الأربعاء، بعيد ميلادها الـ90، إذ ولدت يوم 20 نوفمبر 1934 طبقا لسجلات القيد.

عيد ميلاد فيروز صوت لبنان ومطربة الجبل 

فيروز، جارة القمر ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1934، هي أهم نجمات الغناء في الوطن العربي، هي صوت لبنان كما تحب أن يناديها الناس بمطربة الجبل، صوتها يحمل تأثيرًا خاصًّا على القلوب والآذان، غنت للأوطان وغنت للقدس وقالت: "إليك يا مدينة الصلاة أصلي"، قدمت 21 مسرحية إلى جانب الكثير من الأغاني التي يعشقها البعض لفيروز كانت مقتطفة من أغاني بعض المسرحيات الرحبانية التي قامت بتصويرها.

منذ ولدت المطربة اللبنانية  فيروز ــ 90عًاما ـــ وصوتها يحمل رنينًا خاصًّا يهز القلوب والمشاعر، قدمت من خلال الأخوين رحباني وأخيها الأصغر إلياس مجموعة من الأغاني التي أحدثت ثورة في الموسيقى العربية، وهي أغاني بسيطة التعبير مع عمق الفكرة الموسيقية، وتنوع المواضيع حيث غنت للحب وللأطفال وللقدس، كما قدمت عددًا كبيرًا من المسرحيات وصل عددها 25 مسرحية من تأليف وتلحين الأخوين رحباني.

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فيروز ماكرون صوت فيروز صوت لبنان الاخوين رحباني

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