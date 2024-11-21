الخميس 21 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تعاون جديد بين غرفتي القاهرة ومكة لزيادة التبادل التجاري

خلال اللقاء، فيتو
خلال اللقاء، فيتو

بدأت غرفتا القاهرة التجارية ومكة المكرمة  للتجارة والصناعة تعاونا جديدا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.

زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة


جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال الأعمال السعوديين اليوم الخميس لغرفة القاهرة ممثلًا لغرفة مكة للتجارة والصناعة، حيث نظمت غرفة القاهرة ملتقي ثنائي لرجال الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.


وحضر الملتقي عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة من بينهم  سيد أبو القمصان وأحمد الوسيمي والدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر وإيهاب سعيد وعدد من رؤساء واعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية وأصحاب الشركات في الأنشطة المختلفة.


وشهد الملتقي في نهايته لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدي، كما شهد الملتقي ايضا تبادل الهدايا التذكارية بين الغرفتين مع قيام أيمن العشري بتكريم اصغر تاجر سعودي يزور غرفة القاهرة ضمن وفد غرفة مكة بتسليمة هدية تذكارية  .


وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في كلمته خلال الملتقي علي أهمية العلاقات المصرية السعودية علي كافة الأصعدة، وإن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة تنعكس دائما علي تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

 ترحيب مصر متمثلة في الغرفة التجارية للقاهرة بوفد غرفة مكة للتجارة والصناعة


وأعرب " العشري" عن ترحيب مصر متمثلة في الغرفة التجارية للقاهرة بوفد غرفة مكة للتجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل جديدة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية والاستثمارية الناجحة المتبادلة بين البلدين.


وقال رئيس غرفة القاهرة: إننا نعول علي العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية كثيرًا في الفترة القادمة ؛ لتحقيق طفره في مستوى التجارة والاستثمار والتبادل التجاري، وخاصة أن هذه العلاقات قوية ووثيقة منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات التي ساعدت على التطور الاقتصادي بين البلدين.


وتابع "العشري": اتسمت العلاقات المصرية السعودية على مدار تاريخها بأنها علاقات متميزة، وحرصًا منا على استمرار الصداقة والأخوة والعلاقات القوية وأننا حاليا في مصر جادين ونتحرك بكل قوة تجاه الإصلاح الاقتصادي ونريد من إخواننا السعوديين أن يكونوا معنا دائمًا، خاصة أننا نتجه حاليًا إلى تنويع قدراتنا الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية وفعالة مع أكبر عدد من الشركاء السعوديين الذين نعول عليهم في الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار في البلدين.

 

 السعودية تعتبر من الدول الأساسية التي تتحرك معها مصر 


 وأشار "العشري" إلى أن السعودية تعتبر من إحدى الدول الأساسية التي تتحرك معها مصر في اتجاه التكامل الاقتصادي ولذلك نؤكد على عدة محاور تساعد على هذا التقارب منها "المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين - زيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم الدعم الكافي - نشر الفرص التجارية بهدف إطلاع رجال الأعمال على كل جديد وذلك لتحقيق فرص أفضل للنفاذ إلى الأسواق في  البلدين".


وختم "العشري" كلمته: إننا على يقين بأن هذا الاجتماع سيسفر عن نتائج إيجابية تؤدى إلى انطلاقة اقتصادية جديدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك مما يحقق طموحات الشعبين ونتمنى أن نحقق طفرة جديدة في العلاقات المصرية السعودية علي الصعيد الاقتصادي مستفيدين من العلاقات المتميزة بين البلدين علي كافة الأصعدة خاصة علي الصعيد السياسي.


وأعرب المهندس عبد الله بن عمر القاضي رئيس الوفد عن شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة علي حسن الاستقبال علي رأسه أيمن العشري، مشيرًا إلى إن هدف الزيارة  هو تمكين التاجر المكي من الاستثمار بالقاهرة،.

سلسلة من التعاون مع أعرق الغرف التجارية 


وقال المهندس عبد الله بن عمر القاضي أننا نبدأ اليوم سلسلة من التعاون مع أعرق الغرف التجارية وهي غرفة القاهرة والتي تحمل التاريخ الكبير والإنجازات الرائعة داخل مصر وخارجها، وغرفة مكة المكرمة بمكانتها وتجارتها الممتدة منذ آلاف السنين، ونتطلع بأن يكون هذا اللقاء  بذرة ونواه حسنة وبادرة جيدة بين الغرفتين التجاريتين لنصل إلى الشراكة وأوجه التعاون المكتملة بين الطرفين.
خاتمًا:  أتقدم بالشكر لكم جميعًا، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة بين الجانبين لدعم الشراكات في مختلف القطاعات؛ لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي.

 

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