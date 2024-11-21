وزير الإسكان يسلم عقود شقق سكن لكل المصريين لمستحقيها في دمياط

وسط أجواء من الفرح والسرور، سلم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مجموعة من عقود الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمستحقين بمركز "شطا" بمحافظة دمياط.



وعبر المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمستحقيها، حيث تعد هذه اللحظة تتويجًا للجهود المبذولة لتنفيذ تلك الوحدات ضمن أكبر مشروع لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بالعالم، والذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.



وتقدم وزير الإسكان بالشكر، لكل من شارك وساهم فى تنفيذ هذه الوحدات، وخروج هذا المشروع إلى النور بالشكل الرائع، فى إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 3508 وحدات بمراكز محافظة دمياط، موضحة أنه تم الانتهاء من 11 عمارة بمركز "شطا" بمحافظة دمياط، والتى يتم تسليم عقودها اليوم، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من العمارات.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، سير العمل بمحطة معالجة مياه صرف صحى رأس البر، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.



ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتحرك الفورى لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والانتهاء من التقرير خلال 48 ساعة للعرض على الوزير.



كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية فى الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

فى مستهل زيارته لمحافظة دمياط، عقد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الشربيني، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالينا بمحافظة دمياط، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت منذ 2014 من تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 115 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعًا للصرف الصحى بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.



وأوضح الوزير، أنه جار أيضًا تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 283 مليون جنيه، بجانب مشروعات لصرف صحى الحضر، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومنها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.

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