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وزير الإسكان يلتقي المستثمر السعودي حسن الشربتلي لمناقشة فرص التعاون

اجتماع وزير الاسكان
اجتماع وزير الاسكان

 عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءًا مع الشيخ/حسن الشربتلي، أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، ومجموعة عمله، لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان.

واستهل المهندس وزير الإسكان ، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات إن وجدت أمام الاستثمار الأجنبي.

 

وخلال اللقاء، أطلع  المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي، والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة تشمل مدن( الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - الساحل الشمالي الغربي).


وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقًا للجداول الزمنية، بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهًا بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين،  خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.


من جانبه، أشاد الشيخ/ حسن الشربتلي، وأعضاء مجموعة العمل، بالدعم المقدم من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال الاستماع إلى مقترحاتهم، وسرعة البت في  العقبات التي قد تواجه  بعض المشروعات.

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