وزير الإسكان: منذ 2014 انتهينا من تنفيذ 35 مشروعًا للمياه والصرف بدمياط بتكلفة نحو 2 مليار جنيه

فى مستهل زيارته لمحافظة دمياط، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالينا بمحافظة دمياط، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت منذ 2014 من تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 115 مليون جنيه، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعًا للصرف الصحى بتكلفة تخطت 1.8 مليار جنيه.



وأوضح الوزير، أنه جار أيضًا تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة دمياط بتكلفة 283 مليون جنيه، بجانب مشروعات لصرف صحى الحضر، بتكلفة 172.5 مليون جنيه، إضافة إلى مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومنها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الجهات التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

ومن جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.

طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كما تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وبمدينة 15 مايو تم طرح أرض بنشاط تجاري بمساحة 2986 مترًا بسعر 15415 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1034 مترًا بسعر 8380 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1254 مترًا بسعر 10865 جنيه، وارض تجاري بمساحة 927 مترا بسعر 17760 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1533 متر بسعر 16145 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

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