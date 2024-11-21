اليوم العالمى للسكرى، ندوة عن أعراض المرض والوقاية منه بطور سيناء

عقد فريق إرضاء المنتفعين بالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء ندوة تثقيف صحي عن مرضي السكري وأعراضه والوقاية منه.



أشار دكتور مصطفي الي أهمية اليوم العالمي لمرضي السكري، لنشر الوعي وتسليط الضوء علي مرض السكري ومخاطره واسبابه واعراضه وأساليب الكشف المبكر.



وأوضح أن سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة من الأسباب التي تساعد على انتشار هذا المرض، مشيرا إلي أهمية التشخيص المبكر وإجراء التحاليل الخاصة بشكل دوري ومنتظم.



ومن جانبها، أشارت سهير عبدالعاطي نائب رئيس مدينه طور سيناء، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي انطلقت في جنوب سيناء يشارك فيها جميع القطاعات الخدمية والمجتعية التي تهدف إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضافت أن الفرق الطبية بجنوب سيناء قامت بالمشاركة في المبادرة الرئاسية بداية وبجهود ضخمة وانتشار كثيف بالمدن والوديان، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي أرض محافظة جنوب سيناء.



جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وإشراف علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء.

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