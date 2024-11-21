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حوادث

قرارات النيابة في مقتل شخص بسلاح أبيض في أكتوبر

قرارات النيابة في
قرارات النيابة في مقتل شخص بسلاح أبيض في أكتوبر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

مقتل أحد الأشخاص بأكتوبر 

 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر، بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى مفارقته الحياة.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

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