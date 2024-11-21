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اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أننا نستهدف الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.

الاستثمار تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار

ولفت إلى أن الاستثمار تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات.

 

سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية.

دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد

وأشار إلى أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

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