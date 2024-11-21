الخميس 21 نوفمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار: الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، فيتو

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.

 

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

 

تسهيل حركة التجارة الخارجية

  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق  قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

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