حماس تكشف مفاجأة بشأن محمد الضيف ومصير قائد الحركة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس:"من المبكر الحديث عن شكل القيادة في المرحلة الحالية، نحن في مرحلة دقيقة بعد استشهاد يحيى السنوار، ولدينا أولويات خاصة في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق شعبنا بقطاع غزة".

وقف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن نعمل على وقف المجزرة الإسرائيلية بحق شعبنا في قطاع غزة.

اختيار قائد حركة حماس

وأكد: بعد استشهاد القائد إسماعيل هنية، تم اختيار الشهيد يحيى السنوار، وفي اللحظة المناسبة سنختار وفي جلسة واحدة سيتم اختيار القائد الجديدة للحركة.

محمد الضيف يدير معارك المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "نسأل الله أن يطيل الله في عمر القائد محمد الضيف وهو موجود في قطاع غزة ويدير المعركة بكل تفاصيلها ويديرها كل الكتائب المقاومة وسيواصل المشوار".

مؤسسية حركة حماس

وأكد: "حركة حماس مؤسسة ومقسمة لمجموعة من المكاتب والمجموعات، لها قيادة موجودة وإن غاب رئيس المكتب السياسي للحركة كلا في مهمته يواصلها ويتحرك مع أعضاء مكتبه وهيئته".