خطفت أنظار السائحين، 32 صورة ترصد افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني بوي ام رع

حرص العشرات من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم على التقاط الصور التذكارية خلال افتتاح مقبرة بوي ام رع كاتب الأعمال وحامل الأختام عقب انتهاء أعمال الترميم التي قامت بها البعثة الأثرية المكسيكية بالأقصر بمقبرة 39 TT بمنطقة الخوخة فى البر الغربى بالأقصر، التي أبهرت الجميع بالنقوش والألوان الزاهية.

افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني بوي ام رع غرب الأقصر

يشار إلى أن المقبرة منحوتة، وذات أبعاد تتمثل فى: 16:77 متر طول، 12.15 متر عرض، و3,79 متر إرتفاع، تم نحتها فى طبقة صخرية من الحجر الجيرى، بها فناء خارجى به رواق، وممر يؤدى إلى ثلاث غرف داخلية مزخرفة ومتعددة الألوان.

تعد مقبرة 39 TT رمزا هاما للفن المعماري والجنائزي الذى يميز مقابر النبلاء المصريين من الأسرة الثامنة عشر، أى 1500 عاما قبل الميلاد تقريبًا، وهي مقبرة الكاهن بو ام رع، الذي شغل منصب الكاهن الثانى للإله أمون أثناء حكم الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث.

منذ عام 2005، قامت البعثة الأثرية المكسيكية، تحت قيادة الدكتورة جابريلا أراتشى، وعضوية عدد كبير من علماء الآثار، والمتخصصين فى الترميم، والمؤرخين والخطاطين المكسيكيين ببذل جهود دؤوبة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام، وطوال فترة المشروع استطاع فريق العمل من ترميم قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة، كما تم استخدام وسائل ترميم مستدامة لفترة طويلة للتأكد من الحفاظ على هذا الكنز الثقافى للأجيال القادمة، ويعد مشروع للتعاون الدولى يصب فى مصلحة التراث الثقافى يعبر مشروع ترميم مقبرة 39 TT عن إلتزام المكسيك بالحفاظ على التراث الثقافي للبشرية، وعلى مدى عمق أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمكسيك، إذ قام فريق العمل بالبعثة المكسيكية، بمساندة ما بين 15 و50 عاملًا مصريًّا، فى فترات العمل المختلفة بالمقبرة ببذل جهود مشتركة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام.

وجاء افتتاح المقبرة بحضور الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الأثار المصرية، ممثلا عن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، كما حضر مؤتمر الافتتاح الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والدكتور بهاء عبد الجابر، المدير العام لآثار البر الغربى بالأقصر، وحظي المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار والمصريات الشهير، ووزير الآثار المصرى الأسبق، والذى شهد بداية أعمال ترميم البعثة بالمقبرة.

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