«فيتو» داخل مقبرة الكاتب الفرعوني بوي ام رع بعد افتتاحها بالأقصر (فيديو)

شهدت محافظة الأقصر اليوم افتتاح مقبرة بوي ام رع كاتب الأعمال وحامل الأختام عقب انتهاء أعمال الترميم التي قامت بها البعثة الأثرية المكسيكية بالأقصر بمقبرة 39 TT عامًا، والذي استمر 19 عاما بمنطقة الخوخة فى البر الغربى بالأقصر.

افتتاح مقبرة بوي ام رع

يعد المشروع شاهدا على التعاون الدولى الذى يصب فى مصلحة التراث الثقافى، والذى يبرز الدور المكسيكي للاهتمام بالآثار، والمقبرة منحوتة، وذات أبعاد تتمثل فى: 16:77 متر طول، 12.15 متر عرض، و3,79 متر إرتفاع، تم نحتها فى طبقة صخرية من الحجر الجيرى، بها فناء خارجى به رواق، وممر يؤدى إلى ثلاث غرف داخلية مزخرفة ومتعددة الألوان.

تعد مقبرة 39 TT رمزا هاما للفن المعماري والجنائزى الذى يميز مقابر النبلاء المصريين من الأسرة الثامنة عشر، أى 1500 عاما قبل الميلاد تقريبا، وهى مقبرة الكاهن بو ام رع، الذى شغل منصب الكاهن الثانى للإله أمون أثناء حكم الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث.

ومنذ عام 2005، قامت البعثة الأثرية المكسيكية، تحت قيادة الدكتورة جابريلا أراتشى، و عضوية عدد كبيرا من علماء الآثار، والمتخصصين فى الترميم، والمؤرخين والخطاطين المكسيكيين ببذل جهود دؤوبة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام، وطوال فترة المشروع استطاع فريق العمل من ترميم قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة، كما تم استخدام وسائل ترميم مستدامة لفترة طويلة للتأكد من الحفاظ على هذا الكنز الثقافي للأجيال القادمة.

مشروع للتعاون الدولى يصب فى مصلحة التراث الثقافي

يعبر مشروع ترميم مقبرة 39 TT عن إلتزام المكسيك بالحفاظ على التراث الثقافي للبشرية، وعلى مدى عمق أواصر الصداقة والتعاون بين مصر والمكسيك، إذ قام فريق العمل بالبعثة المكسيكية، بمساندة ما بين 15 و50 عاملا مصريا، فى فترات العمل المختلفة بالمقبرة ببذل جهود مشتركة من أجل الحفاظ على هذا الأثر الهام.

يشار إلى أن هذا المشروع يجسد الجهد الجماعى المبذول من أجل حماية التراث الثقافى المصرى و التعبير عن مدى تقدير العالم له، ومقبرة 39 TT بعد ترميمها الآن، ستظل شاهدا على التراث الثقافى والفنى للعصر الفرعونى، وتعد اسهاما فى فهم التاريخ المصرى القديم وشاهدا على مدى التقارب بين الأمم.

وقامت اليوم الدكتورة جابريلا أراتشى، رئيسة البعثة الأثرية المكسيكية، بمرافقة سفيرة المكسيك بالقاهرة، السفيرة ليونورا رويدا، فى إطار المؤتمر الصحفى الذى أقيم أمام مقبرة 39 TT، بحضور الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الأثار المصرية، ممثلا عن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، كما حضر المؤتمر الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والأستاذ الدكتور بهاء عبد الجابر، المدير العام لآثار البر الغربى بالأقصر، وحظي المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار والمصريات الشهير، ووزير الآثار المصري الأسبق، والذى شهد بداية أعمال ترميم البعثة بالمقبرة.

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