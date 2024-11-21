جامعة دمنهور تختتم فعاليات ورش عمل مهرجان بؤرة المسرحي (صور)

اختتمت جامعة دمنهور فعاليات ورش عمل مهرجان بؤرة للمسرح المدرج في دورته الثانية لطلاب كليات جامعة دمنهور، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فعاليات مهرجان بؤرة للمسرح بجامعة دمنهور، فيتو

فعاليات مهرجان بؤرة للمسرح بجامعة دمنهور، فيتو

وشارك في ورش العمل مجموعة من نجوم الفن والأدب لنقل تجاربهم وخبراتهم للطلاب، حيث جاءت ورشة النقد المسرحي للدكتور بهلول سالم - أستاذ النقد والأدب بكلية التربية، ورشة الموسيقى والألحان للملحن عاصم علاء الدين، وأجرى الممثل محمد البياع تدريبا لطلاب الجامعة من خلال ورشة الإخراج والتمثيل، وشارك الكاتب أحمد الملواني طلاب الجامعة في ورشة التأليف المسرحي، وذلك تمهيدا لإطلاق المهرجان السبت القادم ٢٣ نوفمبر حتى ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ على مسرح مدرج ١ بكلية العلوم.





هدفت تلك الورش على مدار أربعة أيام متتالية إلى توفير الفرص للطلاب لصقل مهاراتهم واستكشاف قدراتهم الإبداعية وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة من خلال بيئة داعمة؛ وأتاحت للطلاب المشاركين الفرصة للتعلم من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال، والتعاون مع زملائهم، واكتساب رؤى قيمة حول حرفة التمثيل، وتطوير تقنيات التمثيل ومساعدة الطلاب على تطوير وتعزيز تقنيات التمثيل الخاصة بهم من خلال تمارين مختلفة، وكذا بناء الثقة والتغلب على رهبة المسرح.

فعاليات مهرجان بؤرة للمسرح بجامعة دمنهور، فيتو

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم واستفادتهم خلال فترة ورش العمل التي ساهمت في صقل خبراتهم وتعزيز مواهبهم وتكوين الصداقات بينهم، مشيدين بدعم جامعة دمنهور لهم، مؤكدين أن هذا الدعم الدائم يحفزهم على بذل قصارى جهدهم وتقديم أفضل ما لديهم لجني ثمار النجاح بفضل إدارة حكيمة وفريق عمل متميز ومتعاون.

جاءت الورش بإشراف الدكتور محمد عشري ـ مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد الشعيرة - مدير إدارة النشاط الفني بجامعة دمنهور ومدير المهرجان، ومشرفي النشاط الفني بجامعة دمنهور ورؤساء أقسام رعاية الطلاب بالجامعة.



جدير بالذكر أن مهرجان بؤرة المسرحي يقام في رحاب جامعة دمنهور في دورته الثانية عقب النجاح الذي حققه المهرجان في انطلاقته الأولى أبريل الماضي، وسيتضمن المهرجان عدة عروض مسرحية للطلاب من مختلف الكليات على النحو التالي: "بره الدايرة"، و"مذكرات مشنوق"، "الساعة"، "محاكمة في عقل أحدهم"، "بتول"، "مجنون العلبة"، "المتاهة"، "استغماية"، "آخر الشارع"، "بعد الغرام بشبر".

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