أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة باستلام 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمحافظة لضمان توزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشادت المحافظ بكافة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة على أهمية تلبية احتياجاتهم، كما وجهت بضرورة الإشراف الكامل من قبل رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها بشكل فعّال.

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