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الرائحة تغازل زوار السيد البدوي، قصة أقدم مطحن بن في طنطا (فيديو)

أقدم مطحن بن في طنطا
أقدم مطحن بن في طنطا يحتفل بمرور 105 أعوام

 في محيط مسجد السيد البدوي بمدينة  طنطا بمحافظة الغربية، حيث يلتقي عبق التاريخ مع النكهات العريقة، يقع أقدم محل لتحميص وطحن البن، الذي يقدم لزواره تجربة فريدة من نوعها. هذا المكان لا يقتصر على بيع البن فحسب، بل هو معلم تاريخي يروي قصة تمتد لأكثر من 105 سنوات، ويحافظ على تقاليد صناعة البن التي تأسر حواس الزوار برائحة البن المحمص بيد الخبراء.

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تراث صناعة البن في طنطا

 يعد هذا المحل، الذي يقع في قلب طنطا، رمزًا لتراث المدينة العريق في صناعة البن وتحضيره. وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الكبير الذي شهدته صناعة البن، لا يزال المحل يتمسك بالأساليب التقليدية في تحميص حبوب البن باستخدام الماكينات القديمة التي كانت تستخدم في بداية القرن العشرين. هذه الطريقة اليدوية في التحميص تضفي على القهوة نكهة غنية وطعمًا مميزًا يصعب مقارنته بأي نوع آخر من القهوة.

القهوة جزء من الثقافة المصرية

وفي حديثه عن تاريخ المحل، قال أحمد شديد، مدير المحل: "نحن نؤمن أن القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي جزء من ثقافتنا. التحميص اليدوي هو سر تميزنا، ونحن حريصون على الحفاظ على هذه الطريقة التقليدية لضمان جودة عالية وطعم مميز" وأضاف: "لقد مررنا بالكثير من التحديات على مر السنوات، لكن عشقنا للقهوة هو ما جعلنا نواصل هذا العمل."

معلم سياحي يرتاده الزوار للاستمتاع بمشاهد تحميص البن

لم يعد هذا المحل مجرد مكان لتحميص البن، بل أصبح معلمًا سياحيًا يقصده الزوار من مختلف الأماكن للاستمتاع بمشاهد تحميص البن يدويًا والتعرف على تاريخ هذه الحرفة العريقة. ومع مرور الوقت، تحول المحل إلى نقطة جذب سياحي تعكس تمازجًا بين العراقة والحداثة، حيث يستمتع الزوار بالمذاق الفريد للقهوة المصنوعة باستخدام الطرق التقليدية وسط أجواء من الأصالة التي لا يمكن تجاهلها.

أقدم مطاحن البن في مصر

ويستمر هذا المحل في الحفاظ على مكانته كأحد أقدم مطاحن البن في مصر، وهو يمثل نموذجًا حيًا للقدرة على التوفيق بين الأصالة والابتكار، ومع تطور السوق، يسعى المحل لتوسيع نطاق إنتاجه مع الحفاظ على الجودة العالية والاحترافية في أساليب تحميص البن.

ماكينات تراثية وأصالة لا تضاهى

وما يميز هذا المحل أيضًا هو استخدامه لماكينات الطحن التقليدية التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، حيث لا يزال القائمون عليه يتمسكون بالطريقة القديمة في طحن البن، مما يمنح المنتج نكهة لا تضاهى، وتعتبر هذه الماكينات التي تعمل بالطاقة الكهربائية جزءًا من تراث المحل، مما يجعل المكان مقصدًا لمحبي القهوة وهواة الحرف التراثية.

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