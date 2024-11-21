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رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يستقبل مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز التعاون بين الهيئات البحثية ومختلف الجهات الدولية في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك؛ لتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق الاستفادة المُشتركة بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من المُخرجات البحثية واستغلالها في إحداث طفرة تنموية مُجتمعية بمختلف القطاعات.

رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يستقبل مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور إسلام أبو المجد رئيس  الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لقاءًا علميًا مع الدكتور وشتيفان شميد مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور وليد رمضان مستشار أول مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.

بحث آليات تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

واستعرض اللقاء ما يمكن أن تقوم به الهيئة من جهود وبحث إمكانية الاستفادة من إهتمام GIZ بدعم المشروعات الزراعية ودعم صغار المُزارعين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة والفريق المُعاون ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات علمية وبشرية وخبرات كبيرة وتقنيات مُتقدمة بما يمكن الهيئة من المشاركة بفاعلية في دعم الجهات المحلية والدولية بالدراسات التي تُسهم في تحقيق تنمية مُجتمعية ودعم صغار المُزارعين ومساندة الجهات الدولية وتقديم الدعم الكامل.

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد استعداد الهيئة التام للتعاون مع الجهات الداعمة التي يُمكنها الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في ضوء اللوائح والقوانين المُنظمة لذلك.

وجاء اللقاء في إطار حرص الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية التي تدعم البحث العلمي؛وتعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي بالهيئة ودعم وتمويل خطط التنمية المُستدامة في مصر.

حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار، والدكتور محمد أبوالغار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، ولفيف من الباحثين في شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة.

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