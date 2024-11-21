وزير التعليم العالي: "مبادرة 100 يوم رياضة" تهدف لتعزيز النشاط البدني بين الطلاب

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية توسيع وتعميم فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" في جميع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة سبتمبر الماضي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب، موضحًا أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الوزارة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير قدرات الشباب المصري في كافة المجالات.

تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب

وأضاف الوزير أن المبادرة تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المصري من خلال برامج متنوعة تركز على التعليم، والصحة، والرياضة، مؤكدًا أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وفي هذا الإطار، واستعدادًا لانطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" بجامعة أسوان ضمن فعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التقى اللواء د.إسماعيل كمال محافظ أسوان د.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بحضور م.عمرو لاشين نائب المحافظ، ود.عادل مكي عميد كلية علوم الرياضة بأسوان، وذلك بمبنى محافظة أسوان.

وخلال اللقاء، أكد د.إسماعيل كمال تقديم كامل الدعم من المحافظة لإنجاح فعاليات هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع طلاب جامعة أسوان على اتباع نمط حياة صحي، مشددًا على أهمية الرياضة كأسلوب حياة يساهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل بدنيًا وذهنيًا لتحمل المسؤولية والقيادة، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يساهم في دعم العديد من المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان تحت قيادة د.لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد بيت الخبرة الذي يتم الاستعانة به بشكل مستمر لتعزيز منظومة العمل وضمان استدامة المشروعات المختلفة وتنفيذها بالجودة العالية التي تصب في صالح المواطن الأسواني.

اهتمام الدولة بتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب

ومن جانبه، أكد د.مصطفى بيومي أن مبادرة "100 يوم رياضة" تأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب، وتوفير بيئة رياضية تشجعهم على ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي ممثلة في الاتحاد الرياضي للجامعات تعمل بشكل متواصل على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل قوي بدنيًا وذهنيًّا، قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة وجامعة أسوان يعكس التوجهات الإستراتيجية لتعزيز الأنشطة الرياضية والجامعية بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.



تناول اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية تحت عنوان "التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى بطولة الجامعات للتجديف والكياك المقررة في شهر فبراير المقبل، حيث تأتي هذه الفعاليات لتواكب الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ستشهدها أسوان خلال نفس الشهر، مثل مهرجانات تعامد الشمس وسمبوزيوم أسوان الدولي؛ مما يعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات لتنظيم أحداث متميزة تساهم في تسليط الضوء على أسوان كوجهة سياحية ورياضية وثقافية.

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