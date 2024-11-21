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محافظات

ننشر أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الدقهلية السبت المقبل

مياه الدقهلية، فيتو
مياه الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية انقطاع المياه عن بعض قرى مركز طلخا يوم السبت المقبل؛ لقيام الشركة بأعمال ربط خط 360 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا.

أماكن ومواعيد انقطاع المياه بالدقهلية 

 وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه السبت المقبل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرا. 

المناطق المستهدفة في قطع المياه 

وأوضحت مياه الدقهلية المناطق المستهدفة في انقطاع المياه وهي: قرية كتامة، وجزء من قرية الطويلة

أسباب انقطاع المياه بطلخا 

 وكشفت مياه الدقهلية عن أن سبب انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خط 360 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قرية كتامة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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