الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تشارك في جلسة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤتمر المناخ

في مؤتمر المناخ COP
في مؤتمر المناخ COP 29، فيتو

 شاركت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور تامر حمودة المُشرف على قطاع الابتكار والتسويق، في جلسة حوارية بالتعاون بين الأكاديمية والمنظمة العلمية للملكية الفكرية في جناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ COP 29 بمدينة باكو بدولة أذربيجان تحت عنوان "الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في مجابهة التحديات البيئية للتغيرات المناخية"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تشارك في جلسة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤتمر المناخ

 واشتملت الجلسة على عرض أهمية دور الابتكار والتكنولوجيا في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.  

وخلال الجلسة، أطلقت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (CTCN) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر (ASRT)، الإصدار الثالث من كتاب التكنولوجيا الخضراء (GTB)، وعرض النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بالابتكارات في مجال الطاقة لتغير المناخ.

 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تطلق بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية النسخة الثالثة من كتاب "التكنولوجيا الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية"

 وركز إصدار الطاقة من كتاب التكنولوجيا الخضراء على المناطق الريفية، والمناطق الحضرية والخدمات الأساسية مثل: (المستشفيات ومراكز البيانات والمتاجر الكُبرى)، ويُغطي كل حلول التخفيف والتكييف.

واستعرضت الدكتورة جينا الفقي مشروعات الأكاديمية الداعمة لتعظيم البنية البحثية والمُخرجات في مجال الطاقة المُتجددة، وذكرت على سبيل المثال وليس الحصر المعمل المصري الصيني بسوهاج وطاقته الإنتاجية للخلايا الشمسية والدور الكبير الذى يلعبه معمل البحوث المُصاحب له في تطوير البحوث ذات الصلة، كما تم استعراض رؤية مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول دعم استخدام الطاقة النظيفة والمُتجددة.
كما شارك مكتب الابتكار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في الجلسة، واستعرض ممثلو المكتب أهمية تشكيل الطاقة جزءًا من تحويل القطاع الزراعي، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية وشبه الحضرية، مع التركيز على أهمية التكنولوجيا وشمولها.

 

مبادرة العمل الرقمي الأخضر

‏ كما استعرض الاتحاد الدولي للاتصالات مبادرة العمل الرقمي الأخضر مُتعددة الأطراف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لتعزيز العمل الموسع بين الشركات والحكومات وغيرها، وتناول أهمية البنية التحتية الرقمية الخضراء والمقاومة للمناخ، واستكشاف الابتكارات مثل الكابلات البحرية الذكية.

‏وناقشت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" مُساهمة تكنولوجيا الطاقة في التجارة والتنمية ومبادراتها ذات الصلة.

‏وشاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) رؤى أنظمة الابتكار العالمية للتكنولوجيا النظيفة، مع التركيز على آليات الدعم لتطوير ونمو الابتكارات التكنولوجية التي تُركز على انتقال الطاقة، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والاتجاهات العالمية والوطنية، كما هو موضح في مؤشر الابتكار العالمي للتكنولوجيا النظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي أكاديمية البحث العلمى آذربيجان البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي الطاقة الجديدة والمتجددة المنظمة العالمية للملكية الفكرية أيمن عاشور وزير التعليم العالي تغيرات المناخ مؤتمر المناخ

مواد متعلقة

ختام النسخة الخامسة لمسابقة "عين شمس تبتكر " بجوائز 800 ألف جنيه

كورال جامعة عين شمس يحيي حفل وزارة الداخلية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا

وزير التعليم العالي: "مبادرة 100 يوم رياضة" تهدف لتعزيز النشاط البدني بين الطلاب

اليوم، انطلاق المؤتمر الحادي عشر لمستشفى علاج الأورام والطب النووي بطب عين شمس

اليوم، انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

"طب عين شمس" تحتفل باليوم العالمي للأطفال المبتسرين

قائمة المحظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية بالاتحادات الطلابية بالجامعات

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

سجال حول حقيقة انهيار سد النهضة جزئيًّا، صورة الأقمار الصناعية تكشف الكارثة وتثير القلق بين الخبراء

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

السيسي: مستمرون في جهود التنمية الشاملة لتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لماذا الزنجبيل المشروب الأقوى في الشتاء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لـ نتنياهو وجالانت بشأن جرائم الحرب في غزة