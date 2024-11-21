تفاصيل مخطط نتنياهو للسيطرة على غزة.. إقامة حكم عسكري في القطاع.. تكليف جيش الاحتلال بتوزيع المساعدات.. وجالانت: جنودنا سيدفعون الثمن

قال اللواء محمد الغباري، رئيس كلية الدفاع الوطني الأسبق،الخبير الاستراتيجى ان تصريحات وزير الحرب الاسرائيلي السابق يوآف جالانت عن بدء حكم عسكري إسرائيلي في القطاع يقصد به وضع حاكم عسكرى وتعاونه مع قوات عسكرية اسرائيلية وهذا المخطط الاسرائيلى ليس جديد فالهدف الاسرائيلى هو عدم عودة حركة حماس للسيطرة على قطاع غزة من جديد.

تقسيم القطاع لجزءين شمالى وجنوبى

واكد فى تصريح لـ فيتو ان اسرائيل مازالت تخشى من قطاع غزة والقوة التى وصلت اليها حركة حماس والتى ظهرت فى عملية طوفان الاقصى وبالتالى هى تريد تامين نفسها ضد حماس من خلال تقسيم القطاع لجزءين “شمالى وجنوبى” وعمل ممر بينهم ووضع حاكم عسكرى وقوات تمنع احياء حركة حماس او تجنيد عناصر جديدة بها.

جالانت

اسرائيل تسعى للقضاء على حماس في غزة

وتابع ان اسرائيل هدفها الاساسى القضاء على حماس بعد تدمير قطاع غزة كاملا وهذا التدمير سيحتاج الى 10 سنوات على الاقل لاعادة اعمارة وبالتالى يتبقى لاسرائيل التعامل مع الضفة تحت زعم ان لهم حق تاريخى بها.

الفيتو الامريكى يمنح نتنياهو الوقت لتحقيق اهدافة

وواصل حديثة قائلا:هناك علاقة وثيقة بين الفيتو الامريكى ونتنياهو فهو يعطى الفرصة لنتياهو لانهاء مهمتة بالحصول على الاسرى الاسرائيليين والتخلص من حماس وبالتالى امريكا ليست داعمة لاسرائيل فحسب بل هى شريك اساسى لكل الجرائم الاسرائيلية وهذا يتطلب توحد العرب وتوحد الفصائل الفلسطينية حول هدف واحد.

وعلق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على النقاش الدائر حول توزيع الأغذية من قبل شركة خاصة تتولى حراستها القوات الإسرائيلية، بأنه تعبير عن بدء حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، مشددًا على أن هذا ليس من أهداف الحرب.

جالانت يحذر من خطة الحكم العسكري في غزة

وقال في منشور على منصة "إكس"، إن "هذا الحكم العسكري سيدفع ثمنه الجنود الإسرائيليون بدمائهم"، مطالبًا بإيجاد بديل يحكم قطاع غزة.

وتابع جالانت، أن "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب وإنما يتخذ لدواع سياسية خطيرة وغير مسؤولة".

نتنياهو ينوى التعاقد مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة تُبحث حاليًا لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة، بتمويل أجنبي.

ورفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ما يتم تداوله عن إنشاء المنطقة العازلة في شمال قطاع غزة وجباليا، قائلًا إنها خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتًا.

وتدفع حكومة نتنياهو، نحو تبني خطة إشراك شركة أمريكية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

خطة إسرائيلية لإقامة منطقة آمنة في شمال غزة

وتشمل الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأجرى نتنياهو، ووزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية دامت أربع ساعات حول هذه الخطة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز في الأشهر الماضية، بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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