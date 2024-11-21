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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع  حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي  مصر_ أسوان، وتحديدًا أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

أسماء مصابو حادث تصادم المنيا 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة وتبين إصابة 3 أشخاص وهم:  خالد محمد عبد الحميد، 38 سنة، مقيم بمركز بني مزار، ومصطفى عوض سيد، 23 سنة، وأحمد محمد عبد العال، 21 سنة، مقيمين بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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