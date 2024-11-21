ضمن مبادرة بداية، تقديم 1205 خدمات صحية خلال قافلة طبية مجانية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1205 حالات وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية فى قرية الشيخ حسين بمركز ملوى، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم 1205 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية فى المنيا

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 219 حالة جراحة، 257 حالة أطفال، 293 باطنة، 79 نساء، 80 أسنان، 162 جلدية، 25 تنظيم أسرة، و90 أنف وأذن، وإجراء 162 تحليلا متنوعا، و4 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة عادية، كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 127 مترددا وخلع اسنان ل 6 حالات - تحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحى لعدد 172 من أهالى القرية.

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