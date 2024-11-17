الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

إصابة رئيس مدينة ديرمواس و2 آخرين في حادث انقلاب سيارة في المنيا

إصابة رئيس مدينة
إصابة رئيس مدينة ديرمواس في حادث انقلاب في المنيا

أصيب رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا و2 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة رئيس مركز ديرمواس في المنيا 

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تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمدينة ديرمواس على الطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية أبيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من رجب قياتي حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، محمد كامل حسين، 29 عام موظف، عادل سمير أحمد 38 عاما سائق.

مستشفى أبوقرقاص

تم نقل المصابين الي مستشفى أبوقرقاص  لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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وأصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص في المنيا 

بالصور، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ المنيا، فيتو 
بالصور، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ المنيا، فيتو 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن تصادم سيارة ملاكي رقم 6783 ن ج ل، بأخرى ملاكي رقم 7392 ن ف ر، أمام المدرسة الثانوية الصناعية، بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

حوادث المنيا اليوم 

شاهد، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ المنيا، فيتو 
شاهد، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ المنيا، فيتو 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص  بينهم أطفال، وهم أحمد محمود أحمد يحيى، 19 سنة، طالب، وشقيقه يوسف 17 سنة، طالب، مينا مجدي عزيز، 15 سنة، طالب، نجاة شلقامي محمد، 52 سنة، ربة منزل، محمد عثمان زكي، 47 سنة، موظف، مالك محمد عثمان، 11 سنة، سليمان محمد عثمان، 6 سنوات، دعاء فهمي عبد السلام، 37 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بالمنيا الجديدة.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في المنيا 

مستشفى المنيا العام 

تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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