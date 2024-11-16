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تعليقات حزينة ومؤلمة على مقتل طفل بالرصاص في المنيا، وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل

سيد هلال ابن قرية
سيد هلال ابن قرية قلبا بملوى

شهدت قرية قلبا، التابعة لمركز ومدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، واقعة مأساوية تمثلت في مقتل الطالب سيد هلال، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، على يد شاب قام بإطلاق النار عليه، الحادثة وقعت بعد أن ألقى الطفل حجارة على سيارة الشاب.

 

حادثة مقتل طالب في ملوي بالرصاص 

 

وفي تصريح لأحمد هلال، شقيق الضحية، قال إن سيد خرج مساء الأربعاء الماضي للعب مع أصدقائه، ولكنه تعرض للاعتداء القاتل.

 

عائلة سيد هلال تطالب بتحقيق العدالة بعد مقتله برصاصة أثناء اللعب في ملوي 

وأكد أحمد في تصريحاته لـ فيتو، أنه لا يعلم إن كان شقيقه قد ألحق ضررًا بالسيارة أو قال شيئًا مستفزًا، متسائلًا كيف يمكن لشاب أن يطلق النار على طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.

 

حادثة مروعة في ملوي، مقتل طالب برصاصة خلال اللعب ونداء للعدالة من أسرته

 

وأضاف أحمد، أن شقيقه ترك المدرسة مؤخرًا للعمل على مساعدة أسرته بعد وفاة والده، معبرًا عن حزنه قائلًا: "كيف يحدث هذا لشخص لا يزال في مرحلة الطفولة؟"، واصفًا شعور عائلته بالصدمة الكبيرة عندما علموا بتفاصيل الحادث.

 

جنازة الطالب سيد هلال في ملوي 

 

من جهته، علق وليد كسبان، جار الضحية، أن والدة سيد في حالة انهيار مستمر منذ يوم الحادث، وأوضح أن مشاعر الحزن كانت واضحة خلال جنازة الطفل التي حضرها أكثر من خمسة آلاف شخص من القرية والمناطق المجاورة، حيث يعتبر أهالي المنطقة سيد واحدًا من أبنائهم.

وأشار الجيران إلى ضرورة سرعة القبض على الجاني، معبرين عن تقديرهم لتحرك الأجهزة الأمنية في التعرف على القاتل، خاصةً كونه استخدم سلاحًا كاتمًا للصوت.

 

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