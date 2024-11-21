الخميس 21 نوفمبر 2024
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حوادث

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بـ 8 ملايين جنيه

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

 واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.


 فى أسيوط؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته مضبوطات أبرزها  (7 كيلو جرامات لمخدر الأفيون – 4 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرامات لمخدر الآيس"الشابو" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات" – سلاح أبيض – ميزان حساس).
 

 

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وفى  البحيرة؛ جرى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزته مضبوطات أبرزها  (31 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
     
وفى الشرقية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

وفى الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته مضبوطات أبرزها (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (8 ملايين جنيه تقريبًا).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة امن البحيرة امن الشرقية أمن أسيوط

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