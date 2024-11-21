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غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا لتنفيذ مشروع ربط خطوط الصرف الصحي

غلق شارع جرجس فرج
غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا، فيتو

تجري  الإدارة العامة لمرور القاهرة عملية غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا لتنفيذ مشروع ربط خطوط الصرف الصحى.

غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا


 وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لتنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف الصحي بحي شبرا بشارع جرجس فرج الرابط بين شارع أحمد حلمي وشارع حجازي.. الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع جرجس فرج بالوصلة من شارع أحمد حلمي حتى شارع حجازي، مع إجراء التحويلات المرورية لحركة سير المركبات اتجاه شارع يوسف صالح اتجاه شارع حجازي لمدة 8 أيام اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد الموافق 24/11/2024.

 

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ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

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الادارة العامة للمرور القاهرة الادارة العامة للمرور تحويلات المرورية خطوط الصرف الصحي شارع احمد حلمى

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