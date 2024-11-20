افتتاح منفذ جديد لـ أمان في دقادوس بالدقهلية "فيديو وصور "

تشهد مدينة دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية اليوم، افتتاح منفذ "أمان" التابع لوزارة الداخلية، لتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

إقبال علي منافذ أمان بميت غمر

ورصدت "فيتو" إقبال أبناء ميت غمر علي شراء السلع بكافة أنواعها داخل المنفذ الذي تم افتتاحه اليوم

وأجرت فيتو بثا مباشر لجولة داخل المنفذ

مبادرة كلنا واحد بميت غمر

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد"، حيث تعمل وزارة الداخلية علي وجود اعداد كبيرة من منافذ "امان" الدائمة في جميع محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية

31 منفذا لأمان بالدقهلية

ويرتفع بذلك عدد منافذ" أمان"، التابعة لوزارة الداخلية الي 31 منفذا داخل محافطة الدقهلية، حيث يتم افتتاح المنفذ اليوم أمام منطقة العرشة أول مدينة دقادوس

حضر مراسم الافتتاح اللواء سامح عبدالفتاح مشرف منافذ "أمان" بالدقهلية، العقيد دكتور شريف البلعوطي مدير منافذ "أمان" والمعارض والتموين بمديرية أمن الدقهلية، إلى جانب القيادات الأمنية بقسم شرطة ميت غمر

وأكد "عبد الفتاح" ارتفاع عدد منافذ امان بالدقهلية الي 31 منفذ منهم منفذ اليوم الخامس بمركز ميت غمر

ومن المرجح استهداف مناطق اخري داخل محافطة الدقهلية خلال الفترة المقبلة لتغطي بذلك منافذ "امان" التابعة لوزارة الداخلية كافة انحاء المحافظة، لتقديم كافة الخدمات وتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار ثابته ومخفضة.



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