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حوادث

تحويلات مرورية وغلق طريق مصر حلوان الزراعى اتجاه دار السلام لمدة 45 يوما

تحويلات مرورية وغلق
تحويلات مرورية وغلق طريق مصر حلوان الزراعى  إتجاه دار السلام

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية تزامنًا مع تنفيذ مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى للقادم من ميدان أثر النبى اتجاه مناطق دار السلام بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال مطلع للطريق الدائرى من طريق مصر حلوان الزراعى بالاتجاه القادم من ميدان أثر النبى اتجاه مناطق دار السلام.. الأمر الذى يستلزم غلق أحد اتجاهي الحركة بطريق مصر حلوان الزراعى (أسفل الطريق الدائرى) مع تحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر ليعمل بنظام الاتجاهين.

 

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وقال مصدر أمني؛ إنه سيتم الغلق الكلى للإتجاه القادم من مناطق دار السلام إتجاه محور الكورنيش مع تحويل المرور للاتجاه الآخر (القادم من مناطق دار السلام تجاه محور الكورنيش) ليعمل بنظام الاتجاهين.. على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 7/ 11/ 2024 ولمدة (45) يومًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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