وصول 1486 جهاز تابلت لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في بيان له اليوم الخميس، عن وصول 1486 جهاز تابلت تعليمي بكافة المشتملات وبمواصفات عالية الجودة لمخازن المديرية.

ومن جانبه تابع وكيل تعليم الوادي الجديد، إجراءات إستلام أجهزة التابلت بمخازن المديرية فور وصولها يرافقه مدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير إدارة المخازن والمشتريات.

وأكد وكيل التعليم، على توزيعها على جميع الإدارات التعليمية ومن ثم المدارس الثانوية بكل إدارة تعليمية وبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسليم الجهاز اللوحة إلى طلاب الصف الأول الثانوي.

يأتى ذلك تمهيدا لتسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية خلال ساعات ومنها إلى المدارس الثانوية بمحافظة الوادي الجديد، لتوزيعها على جميع طلاب الصف الأول الثانوى.

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