الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة فورية لشدة سقف بدون ترخيص بنطاق شارع الغشام بالشرقية

إزالة سقف بدون ترخيص
إزالة سقف بدون ترخيص بنطاق شارع الغشام بالشرقية

قام  شعبان أبو الفتوح  رئيس مركز ومدينة الزقازيق  والأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بإشراف  محمد مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق بحملة للتصدى اليوم لحاله تشييد شدة خشبية لصبة خرسانية.

إزالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة فورية فى المهد 

وتمكنت الحملة بتنفيذ إزالة فورية فى المهد  بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بإزالة جميع الاعمال العشوائية والمخالفة للقانون بالمهد.

 

تطبيق القانون بكل حسم 

  يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة من خلال الإزالة الفورية لكافة تعديات البناء المخالف والعشوائي فى المهد بالمدينة والوحدات المحلية بنطاق المركز.

إزالة 15 حالة تعدي بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز

من جانبه كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز  ورؤساء الوحدات المحلية بالنزول إلى الشارع والمرور الميداني المستمر لرصد أي حالة بناء مخالف وعشوائي والعمل على إزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق محافطة الشرقية ضبة خرسانية الأجهزة التنفيذية محمد مصطفى نائب رئيس المركز

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