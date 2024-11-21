مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا أسفر عن وفاة شخص، فيما أصيب 12 آخرون بكسوروجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام السجن الجديد بنطاق مدينة العاشر من رمضان وجرى نقل الجثمان والمصابين جميعا إلى مستشفى العاشر الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة شخص وإصابة 12 شخصا بالعاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال شخص متوفى واصابة 12 آخرين مصابون بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بانتقال قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل مع سيارة ميكروباص نتيجة السير عكس الاتجاه لقائد السيارة ميكروباص بطريق “بلبيس - العاشر من رمضان” أمام السجن الجديد ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 12 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جري نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعى والتحفظ على جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا