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محافظات

مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثا مروعا أسفر عن وفاة شخص، فيما أصيب 12 آخرون بكسوروجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام السجن الجديد بنطاق مدينة العاشر من رمضان وجرى نقل  الجثمان والمصابين جميعا إلى مستشفى العاشر الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

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تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال شخص متوفى واصابة 12 آخرين مصابون بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بانتقال قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين وقوع حادث بين سيارة نقل مع سيارة ميكروباص نتيجة السير عكس الاتجاه لقائد السيارة ميكروباص بطريق “بلبيس - العاشر من رمضان” أمام السجن الجديد ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 12 بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جري نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعى والتحفظ على جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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