تفاصيل مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثا مروعا أسفر عن وفاة شخص فيما أصيب 10 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بطريق بلبيس الصحراوي أمام معهد العبور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مصرع واصابة 11 راكبا في حادث تصادم بالشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بطريق بلبيس الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين وجميعهم من عمال اليومية بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

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