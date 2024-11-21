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رياضة

تعليق بايرن ميونخ على ضم نجم ليفركوزن

بايرن ميونخ, فيتو
بايرن ميونخ, فيتو

كشف يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن المحادثات الشاقة للتجديد مع نجمي الفريق جوشوا كيميتش وجمال موسيالا.

وبحسب "سكاي ألمانيا"، أجرى البايرن محادثات سريعة مع كيميتش، ولكن يحتاج البافاري للصبر في التعامل مع عقد موسيالا.

وقال دريسين في هذا الشأن: "لا أريد وضع ضغوط الآن، ولكن الأمر الأهم أننا وصلنا إلى تلك المحادثات، حتى لو لم يحسم الأمر بنهاية العام".

وتحلى دريسين بآمال كبيرة في ظل المحادثات الأولى التي وصفها بالجيدة بين المديرين الرياضيين للبايرن ماكس إيبرل وكريستوف فرويند وبين جمال والتي من شأنها أن تؤدي إلى تجديد العقد.  

وتابع: "جمال موسيالا واحد من وجوه بايرن ميونخ للمستقبل إلى جانب ألكس بافلوفيتش وجوشوا كيميتش، لاعبون مثلهم يجب أن يشكلوا النادي".

وينتهي عقد موسيالا مع بايرن في صيف 2026، وسبق وأن أشار الدولي الألماني إلى عزمه اتخاذ قراره في العطلة الشتوية، ولا يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يعارض البقاء في بايرن ميونخ، حيث ترغب إدارة البافاري في بربطه بالنادي بعقد طويل المدى.

كما تطرق دريسين للحديث عن كيميتش قائلًا: "سبق وأن أعلنا رغبتنا في بدء المحادثات معه الآن وبسرعة بشأن تجديد عقده، أريد استمراره كحجر زاوية في الفريق".

فيرتز

أما عن إمكانية ضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن: "يجب دائمًا أن يكون في اهتمام بايرن ميونخ امتلاك أفضل اللاعبين الألمان، ولكن سبق وأن قال أولي هونيس أن البايرن يجب أن يتصرف بأسلوب معقول اقتصاديًا".

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