الخميس 21 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل (فيديو)

فصائل عراقية تهاجم
فصائل عراقية تهاجم هدف عسكري جنوبي إسرائيل، فيتو

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأربعاء، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير.


وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليجرام"  مهاجمتها لهدف عسكري جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.

وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
 

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فصائل عراقية مسلحة هدف عسكري جنوب اسرائيل الطيران المسير المقاومة الإسلامية في العراق

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