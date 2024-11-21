باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

غازل الإعلامي باسم يوسف، المطربة اللبنانية نجوى كرم، خلال تعليقات لجنة التحكيم ببرنامج “ArabsGotTalent”على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات".

كيف غازل باسم يوسف نجوى كرم؟

وخلال تعليق على جابر، على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات" فيما قدمته أمام لجنة التحكيم، تفاجأ بالإعلامي باسم يوسف يغازل نجوى كرم ويحاول القفز إلى رأيها باعتبارها المعنية بالحكم على الأصوات الغنائية، قائلًا: "يا سلام يا نجوى خبرة والله، مفيش حد زي نجوى والله".

نجوى كرم وباسم يوسف عاملين جو بالحلقة 🤣❤️#ArabsGotTalent

يعرض البرنامج كل أربعاء العاشرة بتوقيت السعودية،

مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض



البث المباشر عبر شاشة MBC1 على #Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa@najwakaram@algassabinasser@Byoussef@alimouinjaber pic.twitter.com/a3nDqmOby3 — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) November 20, 2024

باسم يوسف يمتدح نجوى كرم

وتابع باسم يوسف : "في الغناء لا يفتى ومالك في المدينة.. إيه الحلاوة دي يا نجوى"، لتعلق نجوى كرم:" الله يخليك أكيد سمعت كويس للفرقة، ويبدو انك بتجاملني"، ليعقب باسم:"انا باشكر فيكي وباعلي فيكي وانتي زي الفل".



برنامج Arabs Got Talent



برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا