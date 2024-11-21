الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

باسم يوسف ونجوى كرم،
باسم يوسف ونجوى كرم، فيتو

غازل الإعلامي باسم يوسف، المطربة اللبنانية نجوى كرم، خلال تعليقات لجنة التحكيم  ببرنامج “ArabsGotTalent”على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات".

 

كيف غازل باسم يوسف نجوى كرم؟

وخلال تعليق على جابر، على أداء الفرقة التونسية "نادي الطرب رياحيات" فيما قدمته أمام لجنة التحكيم، تفاجأ بالإعلامي باسم يوسف يغازل نجوى كرم ويحاول القفز إلى رأيها باعتبارها المعنية بالحكم على الأصوات الغنائية، قائلًا: "يا سلام يا نجوى خبرة والله، مفيش حد زي نجوى والله".

 

 

باسم يوسف يمتدح نجوى كرم

وتابع باسم يوسف : "في الغناء لا يفتى ومالك في المدينة.. إيه الحلاوة دي يا نجوى"، لتعلق نجوى كرم:" الله يخليك أكيد سمعت كويس للفرقة، ويبدو انك بتجاملني"، ليعقب باسم:"انا باشكر فيكي وباعلي فيكي وانتي زي الفل". 
 

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي

 

برنامج Arabs Got Talent


برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف نجوى كرم ArabsGotTalent نادي الطرب رياحيات علي جابر

مواد متعلقة

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي

أول روبوت سعودية تثير الجدل بـ"Arabs Got Talent" وتعليق مثير من باسم يوسف (فيديو)

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

البنك المركزي يلمح لفرض رسوم على تطبيق إنستاباي

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

منوعات

المزيد

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقته بالتعرض لضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية