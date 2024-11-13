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ثقافة وفنون

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

بكاء ريا أبي راشد،
بكاء ريا أبي راشد، فيتو

فاجأت المتسابقة السعودية ليان يحيى، باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي، أعضاء لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، بموهبتها في الرقص مثل الروبوت، لتخطف أنظار الجميع.

 

رقص متسابقة سعودية ببرنامج Arabs Got Talent

وخلال أداء المتسابقة السعودية، فقرة الرقص مثل الروبوت ببرنامج Arabs Got Talent، أرسلت على الهواء قبلة للممثل السعودي ناصر القصبي.

بكاء ريا أبي راشد

وبكت الإعلامية ريا أبي راشد، تعاطفًا مع المتسابقة السعودية عبير محمد التي دخلت في نوبة بكاء بسبب تذكرها وفاة والدتها، بعد فوزها بالباز الذهبي عقب غنائها بالطريقة الأوبرالية.
 

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برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

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باسم يوسف Arabs Got Talent برنامج arabs got talent ناصر القصبي نجوى كرم ريا أبي راشد

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