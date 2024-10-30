شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي

أقدم شادي ألفونس وخالد منصور، مساعدا باسم يوسف في برنامج "البرنامج" على تنفيذ مقلب في الإعلامي خلال برنامج Arabs Got Talent، بتواطؤ ومشاركة من المطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان ناصر القصبي.

ذكريات باسم يوسف

وعلق باسم يوسف: "العيال دي أساسًا جايبة لي صدمة وذكريات أليمة"، ليعقب شادي ألفونس وخالد منصور: "على فكرة بقى الراجل ده نحس وهيقفل لكم البرنامح".

عناق باسم يوسف

وعانق باسم يوسف، شادي ألفونس وخالد منصور، على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent.