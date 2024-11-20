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رياضة

9 ملايين يورو، برشلونة ينتظر انتعاشة مالية بسبب المصابين

رونالد أراوخو، فيتو
رونالد أراوخو، فيتو

ينتظر نادي برشلونة الإسباني، انتعاشة مالية جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، خلال الفترة المقبلة، بفضل ثلاثي الفريق الكتالوني.

ويمر نادي برشلونة بأزمة مالية خلال الفترات الماضية، وهو ما يجعله يواجه بعض المشاكل في فترة قيد صفقاته الجديدة، بسبب قواعد اللعب النظيف.

 

برشلونة على موعد مع انتعاشة مالية

وحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن فيفا يدفع تعويضات لإدارة برشلونة، عن الإصابات التي لحقت بلاعبيه خلال مشاركاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

حيث يحصل النادي الكتالوني على حوالي 3 ملايين يورو كتعويض من الاتحاد الدولي، بسبب عدم قدرته على الاستفادة من مدافعه رونالد أراوخو منذ يوليو الماضي، على خلفية الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب أوروجواي في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

 

تعويض مالي كبير من الفيفا

ويأتي هذا التعويض ضمن برنامج الحماية الذي يقدمه الفيفا للأندية، حيث تعرض أراوخو للإصابة في مطلع يوليو الماضي، بينما من المقرر أن يعود في منتصف ديسمبر المقبل للمشاركة مع البلوجرانا.

أما بالنسبة لبيدري، فقد بلغ التعويض الذي حصل عليه برشلونة 308,220 يورو نتيجة إصابته في بطولة اليورو الماضية، وإجمالًا سيحصل النادي الكتالوني. على حوالي 9.37 مليون يورو نتيجة هذه الإصابات.

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برشلونة الاتحاد الدولي لكرة القدم رونالد اراوخو بطولة كوبا امريكا بيدري

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