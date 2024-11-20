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رياضة

لوائح الاتحاد الأوروبي تؤجل عودة برشلونة لملعب كامب نو

ملعب كامب نو، فيتو
ملعب كامب نو، فيتو

أعلن نادي برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، موعد عودته إلى ملعبه التاريخي كامب نو، بعدما خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، كمقر مؤقت له منذ الموسم الماضي.

بيان نادي برشلونة 

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تمنع تغيير الملاعب خلال المرحلة الأولية من دوري أبطال أوروبا والصعوبات اللوجستية، وتجاوز التكاليف اللازمة للحفاظ على تشغيل منشأتين عاليتي السعة في نفس الوقت، قرر البلوجرانا استمرار اللعب في ملعب لويس كومباني الأولمبي حتى نهاية المرحلة الأولية من دوري أبطال أوروبا".

ويستضيف الملعب أول 3 مباريات لبرشلونة في عام 2025، بما في ذلك مباريات الدوري الإسباني ضد فالنسيا في 26 يناير، وألافيس يوم 2 فبراير، بالإضافة إلى مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم 29 يناير.

ويملك البلوجرنا عقدا مع مجلس مدينة برشلونة للعب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حتى 31 مارس، لكن كان من المفترض أن يكون كامب نو جاهزًا لاستقبال المباريات بسعة مخفضة، قبل نهاية عام 2024.

 

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