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رياضة

أمام ليفربول وبايرن، سبب قوي يرجح كفة برشلونة لخطف صفقة عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

يستمر صراع كبار أندية أوروبا ومن بينهم ليفربول ووبايرن ميونخ على ضم عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، بعد تألقه في الموسم الحالي، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 10 مباريات بالدوري الألماني، مما ساعد فريقه على التواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفقًا لشبكة "يورو سبورت" نقلًا عن صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للتعاقد مع مرموش في الصيف المقبل، حيث يعتقد مسئولو النادي الكتالوني أن النجم المصري يمكن أن يكون خيارًا طويل الأمد لتعويض روبرت ليفاندوفسكي حال مغادرته بعد انتهاء عقده في صيف 2026.

وأضاف التقرير أن برشلونة متمسك بضم مرموش خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز هجومي، حيث يمكنه تأدية دور المهاجم الصريح أو في الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يسعى برشلونة لتعزيزه في الموسم المقبل.

وشدد التقرير على أن برشلونة يبدو في وضع أفضل للمنافسة على الصفقة مع بايرن ميونخ وليفربول، نظرًا لأن مرموش يمثل وكالة "CAA Stellar"، التي تدير أيضًا أعمال لاعب برشلونة فيرمن لوبيز، ما يعزز العلاقة بين النادي والوكالة.

مرموش يقود تشكيل جارديان الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى

وتصدر عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، تشكيل صحيفة “ذا جارديان” الأفضل في الدوري الخمس الكبرى.

ويعد عمر مرموش حاليا أحد أبرز اللاعبين في العالم، حيث يقود آينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم، ويستعد لقيادة منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا مساء الثلاثاء المقبل، حيث لعب مع الفريق الألماني 16 مباراة رسمية في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، سجل 14 هدفًا وصنع 10، مما جعل مرموش أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في الدوري الألماني والدوريات الخمس الكبرى.

واستغلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فترة التوقف الدولي الحالي، واختارت أفضل 11 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، بعد مرور 3 أشهر على بداية الموسم الذي انطلق في منتصف أغسطس، حيث شهد التشكيل المثالي غياب محمد صلاح نجم ليفربول وجميع لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكتبت صحيفة “ذا جارديان” أن مرموش هو أفضل لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم، حسب تصنيف موقع "WhoScored" حيث حقق بداية مذهلة، بـ11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة خلال بطولة الدوري، كما يحتل المركز السابع عشر في الأكثر مراوغة للخصوم بـ25 مرة، مؤكدة أن اللاعب ضمن اهتمامات ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة.

التشكيل الأفضل في الدوري الخمس الكبرى

وجاء التشكيل الأفضل في الدوري الخمس الكبرى كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا "فيورنتينا الإيطالي".

خط الدفاع: أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، ويلي أوربان "لايبزيج الألماني"، أليساندرو بونجورنو "نابولي الإيطالي، نونو تافاريس "لاتسيو الإيطالي".

وسط الملعب: لامين يامال، رافينها "برشلونة الإسباني"، جمال موسيالا "بايرن ميونخ الألماني"، برادلي باركولا "باريس سان جيرمان الفرنسي".

الهجوم: عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت الألماني"، هاري كين "بايرن ميونخ الألماني".

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